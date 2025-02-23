µ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤à°Ý¿·¤ÎÊ¼¸Ë¸©µÄ¡Êº¸¤«¤é¡ËÁý»³À¿»á¡¢´ß¸ý¼Â»á¡¢Çò°æ¹§ÌÀ»á¡á23Æü¸á¸å¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÎ»öÁª´ü´ÖÃæ¤ËÊ¸½ñºîÀ®¼Ô¤Î»äÅª¾ðÊó¤òÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ½êÂ°¤Î¸©µÄ3¿Í¤¬23Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£3¿Í¤È¤â¾ðÊóÄó¶¡¤äÏ³¤¨¤¤¤ò»ö¼Â¾åÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢¾ðÊó¤¬»ö¼Â¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊ¸½ñ¤ÇÅÏ¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ