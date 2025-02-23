¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¥ä¥¯¥ë¥È¡½DeNA¡Ê2025Ç¯2·î23Æü²­Æì¡¦±ºÅº¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÄÃº²Ç®Åê¤Ç¡¢¥×¥í24Ç¯ÌÜ¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢DeNAÀèÆ¬¤Î³á¸¶¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÜÌ¾¤òÆó¥´¥í¡£º´Ìî¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£ËÒ¤Ï124¥­¥íÄ¾µå¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔ±¿¤Ê1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¡ÖÀèÆ¬¤Î»Íµå¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÈ¿¾Ê¡£±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2