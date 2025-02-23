¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÁÞÆþ²Î¡Ö¥Æ¥¬¥½¡¼¥É»¾²Î¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè2ÏÃ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥Ô¥¢¥Î¤òÃ´¤¤¤Ç¥ÉÇÉ¼ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ë½¿ÀÎµµ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î50¼þÇ¯¤ò¾þ¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ëè½µÆüÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡£¤­¤ç¤¦23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè2ÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÁÞÆþ²Î¡Ö¥Æ¥¬¥½¡¼¥É»¾²Î¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¼çÍ×¤Ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É