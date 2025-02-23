[2.23 J2第2節](Ksスタ)※14:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 21 松原修平DF 2 大森渚生DF 4 牛澤健DF 6 飯田貴敬DF 36 板倉健太MF 23 津久井匠海MF 24 山崎希一MF 39 山本隼大MF 82 川上航立FW 7 渡邉新太FW 11 草野侑己控えGK 34 西川幸之介DF 5 知念哲矢DF 27 沖田空DF 97 鷹啄トラビスMF 15 長尾優斗FW 9 安藤瑞季FW 22 久保征一郎FW 25 多田圭佑FW 44 奥田晃也監督森直樹[モンテディオ山