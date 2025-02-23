[2.23 J1第2節](Eピース)※14:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 6 川辺駿MF 14 田中聡MF 15 中野就斗MF 24 東俊希MF 30 トルガイ・アルスランMF 51 加藤陸次樹FW 9 ジャーメイン良控えGK 26 チョン・ミンギDF 3 山崎大地DF 13 新井直人MF 5 松本大弥MF 18 菅大輝MF 20 井上潮音MF 32 越道草太MF 40 小原基樹FW 39 中村草太監督ミヒャエル・