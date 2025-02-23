[2.23 J2第2節](みらスタ)※13:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 1 ニック・マルスマンDF 4 松田佳大DF 14 下堂竜聖DF 18 亀川諒史DF 55 岡庭愁人MF 7 三沢直人MF 11 横山塁MF 38 末永透瑛MF 40 成岡輝瑠FW 9 有田稜FW 30 奥山洋平控えGK 21 チェ・ヒョンチャンDF 15 板倉洸DF 49 峰田祐哉MF 17 田邉光平MF 28 小林成豪FW 8 野寄和哉FW 19 山本駿亮FW 34 古川大悟FW 45 山本桜大監督志垣良[V・ファ