[2.23 J2第2節](えがおS)※13:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 23 佐藤優也DF 4 袴田裕太郎DF 5 阿部海斗DF 6 岩下航MF 8 上村周平MF 15 三島頌平MF 19 渡邉怜歩MF 21 豊田歩FW 10 古長谷千博FW 17 藤井皓也FW 18 半代将都控えGK 55 武者大夢DF 2 黒木晃平MF 7 竹本雄飛MF 27 根岸恵汰FW 11 ベ・ジョンミンFW 14 塩浜遼FW 20 大崎舜監督大木武[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 1 菅野孝憲DF 3 パク・