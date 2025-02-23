2024年2月にはZepp Shinjukuでの8周年ライブを大成功に終わらせ、6月には3rdアルバム『MAGiCAL BOX』をリリース。夏には＜SUMMER SONIC 2024＞への出演、12月にシンガポールのマリーナ・ベイ・サンズにて開催の＜Singapore Comic Con2024＞で現体制初の海外公演を成功に収めたマジカル・パンチライン。彼女たちの結成9周年ツアー最終日東京公演が2月22日(土）に開催され、ダブルアンコール含め計20曲の楽曲を披露して、会場を熱狂