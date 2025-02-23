¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/23¡Û¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬2·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¡õ¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ø³«¢¡Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¢¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈäÏª¡Öhappy Valentine¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¡ÖÅöÆü¤Ï¡¢»ä¤¬¤ª»Å»ö¤Ç²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éº£Æü¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÍÑ¤Ë¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥éºî¤ê¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡ÖË­