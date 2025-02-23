ºòÇ¯¡¢»³º¬»ëÍè¤È¤â¤ËLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÇMLSÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÈÅÄËãÌé¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥¢¡¼¥à¥Ð¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢Á´ÊÆÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨DF¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£·ÀÌó¤Ïºòµ¨¸Â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢36ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê2Ç¯·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡ØLos Angeles Daily News¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µÈÅÄ¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¡Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¡ËËè»î¹çËÍ¤é¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¤¬¤ë¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¿