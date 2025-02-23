¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/23¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀé½©¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¾æ»Ñ¢¡Àé½©¡¢¥Ï¥ï¥¤ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖHawaiiÎ¹Æüµ­¡×¤È¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Àé½©¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬¹Ô¤­¤¿¤¬¤Ã¤¿jack in the box ³ØÀ¸»þÂå¡¢½é¤á¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤¿»þ¤â¿©¤Ù¤¿¤Ê