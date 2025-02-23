ロシア寄りの発言を繰り返すアメリカのトランプ大統領。今度は「プーチン大統領が望めば、ウクライナの全土を占領できるだろう」と発言し、物議を醸しています。【画像】“脅し”もみせるトランプ大統領鉱物資源の提供拒否なら衛星通信遮断も■トランプ氏が批判を繰り返す背景21日のラジオ番組でトランプ大統領は、ゼレンスキー大統領に対して厳しい言葉を並べました。トランプ大統領（FOXニュースのラジオ番組で）「私は、