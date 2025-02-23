¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/23¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤¬2·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥¦¥ó¥Á¥§¡¢ÊÌ¿Íµé¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¢¡¥¦¥ó¥Á¥§¡¢¶âÈ±¥Ü¥Ö¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê3·î14Æü¤Ë5ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHOT¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤ëLE SSERAFIM¡£¥¦¥ó¥Á¥§¤Ï¤½¤Î¥È¥ì¥¤¥é¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶âÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥Ø