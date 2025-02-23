ピクセラは、PCでテレビ番組視聴を可能にするUSB接続テレビチューナー「Xit Square+（サイト スクエアプラス）」（XIT-SQR200CW）を、2025年2月28日（金）に発売します。実売価格は2万1800円（税込）。 「Xit Square+（サイト スクエアプラス）」（XIT-SQR200CW）   また、Mac対応シリアルキー「Mac向けテレビ視聴アプリ Xit Square+ Macプラグイン」を2025年2月末ごろよりAmazon.co.jpにてダウンロード販売します。  