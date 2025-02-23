モデルで女優の志田音々（26）が23日、都内で2冊同時発売のサード写真集「音色−cantabile−」「音色−vivace−」の発売記念会見を開いた。志田は「本当に本当にうれしく思います。2冊同時と聞いたのはサプライズだったんですが、ズッと胸がドキドキして、今でも信じられない」と笑顔を見せた。「−cantabile−」は長崎・五島列島で撮影。「カンタービレというのは、音楽記号で優しくという意味。自然なメーク、自然な色味の衣装。