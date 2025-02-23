¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¤Î¥¿¥«¡Ê48¡Ë¤¬22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍËÁ°0¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¡ºÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ³°¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤Ì¡ºÍ¤¬¿Íµ¤¤ÎÆ±¥³¥ó¥Ó¤À¤¬·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¤È¤«¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¥¿¥«¡£¡Ö¥É¥ê¥Õ¤È¤«¤Ò¤ç¤¦¤­¤óÂ²¤È¤«¡×¤Î¥³¥ó¥È¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ì¡ºÍ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¡ÖÌ¡ºÍ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Á¤ã¤ó¤È¡ÊÏÃ¤ò¡ËÊ¹¤«¤Ê¤­¤ãÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÏÃÊ¹¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê