¡þAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Ãæ¹ñ2025(2·î12Æü¡Á3·î1Æü¡¢Ãæ¹ñ)¥µ¥Ã¥«¡¼¡ØAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ù¤ÏÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î½à¡¹·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ØFIFA U20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¥¤¥é¥¯¤ÈÂÐÀï¡£1-2¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¸åÈ¾29Ê¬¤Ë¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢³«ºÅ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È·ã