65ºÐ¤È¤Ê¤é¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¡£¥Ó¥ª¥é¤ÎÀèÀ¸¤¬¤ª¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ó¥ª¥é¤ò»Ï¤á¡¢²»³Ú¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌþ¤ä¤·¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÀè·î¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¥Ó¥ª¥é¤Î±éÁÕ²ñ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£85ºÐ¤ÎÁÕ¼Ô¡¦ÅÆÂ«½ÓÇ·¤µ¤ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤­¤ï¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÇï¼ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Öµ±¤±¤ë¡ØÎáÏÂ¡Ù¤Ë¸þ¤«¤¤¡×¡£Â¨°Ì¤Î¤ª½Ë¤¤¤ËÅÆÂ«¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£ÊÅ²¼¤Î40Ç¯Íè¤Î¥Ó¥ª¥é¤ÎÀèÀ¸ÅÆÂ«½ÓÇ·¤µ¤ó¡Ê85¡Ë¡Ö¡Ê½ª±é¸å¡ËÊÅ²¼¤¬