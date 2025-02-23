3Ï¢µÙÃæ¤Î¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¤âÀ¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬µïºÂ¤ê¡¢¤±¤µ¤Ï¸®ÊÂ¤ßÉ¹ÅÀ²¼¤Î¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏ¢µÙÃæ¤â¶¯¤¤´¨µ¤µïºÂ¤ë¸®ÊÂ¤ßÉ¹ÅÀ²¼¤Î¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¿¿Äí»Ô¾åÄ¹ÅÄ¤Çº£µ¨ºÇÄã¤Î－12.5¡î¡Ú²¬»³¡Û ¸áÁ°9»þÈ¾º¢¤Î¿¿Äí»ÔÉÇ»³¤Ç¤¹¡£ÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢Ï¢µÙÃæ¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬ÀãÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤±¤µ¡Ê23Æü¡Ë¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¿¿Äí»Ô¾åÄ¹ÅÄ¤Çº£µ¨ºÇÄã¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹12.5¡î¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢