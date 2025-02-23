¢¡À¾Éð¡½´Ú¹ñ¥í¥Ã¥Æ¡Ê23Æü¡¢Æî¶¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÀ¾Éð¤¬º£½Õ¤ÎÂÐ³°»î¹ç2ÀïÌÜ¤ËÎ×¤à¡£´üÂÔ¤ÎÂçË¤¸õÊä¤ÎÂ¼ÅÄÎç²»¤¬¡Ö5ÈÖ°ìÎÝ¡×¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿ÃçÅÄ·Ä²ð¤¬¡Ö9ÈÖÍ··â¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯¤Ï¥Ü¡¼¡¦¥¿¥«¥Ï¥·¡£13»þ³«»ÏÍ½Äê¡£Á°Æü22Æü¤Îº£½ÕÂÐ³°»î¹ç½éÀï¤Ç¤Ï1ÅÀº¹¤ÎÀËÇÔ¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¼ã¼êÃæ¿´¤Î¹½À®¤Ç¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£¢¡À¾Éð¥¹¥¿¥á¥ó1¡Ê±¦¡ËÄ¹Ã«Àî¿®ºÈ2¡ÊÆó¡Ë»ù¶ÌÎ¼ÎÃ3¡Êº¸¡Ë¥¿¥¤¥é¡¼