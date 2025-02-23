¡Ú²èÁü¡Û1°Ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÅç¿Í¤ÌÊõ¡×¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¥µ¥Ö¥¹¥¯¿Íµ¤¶Ê¤Ï¡Ä¡ÖBEGIN SpotifyºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Û¤«µ­Ï¿¤Èµ­²±¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°Ê¿À®¡¦¾¼ÏÂ¥Ý¥Ã¥×¥¹BEGIN¡ÊÁ´3²ó¤ÎÂè3²ó¡Ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£ÎáÏÂ¤Îº£¡¢Spotify¤Ê¤É¤Î²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¶Ê¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°²½¤·¡¢³Æ¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô