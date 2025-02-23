Scott DiSavino[£²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¥Ù¡¼¥«¡¼¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤Î½µ´Ö¥Ç¡¼¥¿¡Ê£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Î½µ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹·¡ºï¥ê¥°²ÔÆ¯¿ô¤¬ºòÇ¯£¶·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¥ê¥°²ÔÆ¯¿ô¤ÏÁ°½µÈæ£´´ðÁý¤Î£µ£¹£²´ð¤È¡¢£´½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤Ï£³£´´ð¡Ê£µ¡ó¡Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£ÀÐÌý¥ê¥°¤ÏÁ°½µÈæ£·´ðÁý¤Î£´£¸£¸´ð¤È¡¢ºòÇ¯£¹·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¬¥¹¥ê¥°¤Ï£²´ð¸º¤Î£¹£¹´ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£