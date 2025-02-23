Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ÇAIµ»½Ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡×¤ä¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÊü¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¾å³¤¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÃ¼»º¶È¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£¼«ºß¤Ë²ñ¾ì¤òÊâ¤­²ó¤ê¡¢Êü¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»Ñ¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¾­Íè¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬°ìÈÌ¤ËÉáµÚ¤·¤Æ´í¸±¤Êºî¶È´Ä¶­¤Ë¤â¹­¤¬¤ê¡¢¥í¥Ü