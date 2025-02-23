¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿µÆÃÓÍºÀ±¡Ê33¡Ë¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ËÅÐÈÄ¡¢2²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ4Ã¥»°¿¶¤È¹¥Ä´¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓ¤¬º£¥­¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡¢ºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥ë¥Õ¥é¥¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£µÆÃÓ¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë