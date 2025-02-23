◇ラグビー欧州6カ国対抗戦シックス・ネーションズ第3節（2025年2月22日トゥイッケナム）世界ランキング6位のイングランドがホームで同7位スコットランドに16-15（前半7-10）で辛勝し、2勝1敗の勝ち点10として優勝に望みをつないだ。イングランドは対スコットランドの連敗を4で止め、通算対戦成績は76勝47敗19分け。スコットランドは1勝2敗となった。スコットランドが前半4分、左大外で抜け出したCTBジョーダンからの返