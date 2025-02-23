¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î1²ó¡¢¥Ü¡¼¥à¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦Á°ÅÄ¡á¥ì¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ì¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ì¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢4»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï7¡½6¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æ¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç9¡½1¤ÎÏ»²ó¤«¤é5ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ1²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï10¡½