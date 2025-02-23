23Æü¸áÁ°0»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔµµÅÄËÜÄ®¤Î2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡Ö2³¬¤«¤é±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È¡´ÛÃæ±û½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2³¬¤Î°ì¼¼¤«¤é½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤Ë½»¿Í2¿Í¤¬¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ð¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£