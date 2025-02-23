¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¡×¤Ê¤É¤òÂ«¤Í¤ëÃæ´Ö»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤ÎÇäµÑ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÍ¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤òÍ¿¤¨¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤¤¬¥è¡¼¥«Æ²¤Ê¤ÉÇäµÑ¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë°Ê³°¤Î»ö¶È¤òÊ¬Î¥¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤òÂ«¤Í¤ëÃæ´Ö»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡Ö¥è¡¼¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤ò2024Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°ÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1¼¡Æþ»¥¤Ç