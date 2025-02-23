Íè·î3Æü¤ÏÅí¤ÎÀá¶ç¡£ Ä¹ºê»Ô¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ò¤Ê¿Í·Á¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½÷¤Î»Ò¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¡Ø¤Ò¤Ê¿Í·Á¡Ù¡£ Ä¹ºê»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¿Í·Á¤Î¤¿¤Æ¤¤¤ï¡×¤Ç¤Ï¡¢Íè·î3Æü¤ÎÅí¤ÎÀá¶ç¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢200ÅÀ°Ê¾å¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¿Í·Á¶¨²ñÇ§Äê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¡¢½»´Ä¶­¤äÍ½»»¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿ ¡ÈºÇÅ¬¤Ê¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡Ê¿Í·Á¤Î¤¿¤Æ¤¤¤ï °æ¼êÎéÇµ¤µ¤ó¡Ë ¡Öº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¤ÏÇò¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¡£