À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Î°ì¤Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÃ»ÊÔÉôÌç¤Ç¡¢¿å¿¬¼«»Ò´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¡×¤¬ºÇ¹â¾Þ¤Ë¼¡¤°¡¢¶ä·§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç22Æü¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢Ã»ÊÔÉôÌç¤ÇÆüËÜ¤Î¿å¿¬¼«»Ò´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¡×¤¬ºÇ¹â¾Þ¤Ë¼¡¤°¶ä·§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤òÌ¥ÏÇÅª¤Ê·Ý½ÑºîÉÊ