¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÄ£¡Ê¥Ð¥Á¥«¥ó¡Ë¤Ï22Æü¡¢ÇÙ±ê¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¡Ê88¡Ë¤ÎÍÆÂÎ¤¬°­²½¤·¡¢Í¢·ì¤ä»ÀÁÇµÛÆþ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶µ¹Ä¤¬Á°Æü¤è¤ê¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÆüÃæ¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÍÆÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥Þ¤Ç2025Ç¯2·î21Æü¡¢¥í¡¼¥Þ¡¦¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ëÃ´Åö¤Î°å»Õ¤é=¥í¥¤¥¿¡¼¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤Ï22Æü