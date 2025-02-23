¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¤¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£ÉáÃÊ¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¡Ö¿¼¤¤¸ÆµÛ¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¤¡×¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ªÊú¤¤¤Æ¡¦ÃÖ¤¤¤Æ¡¦µÛ¤Ã¤Æ¡Ö¿¼¸ÆµÛ¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÚTHE TIME,¡Û º£¤¹¤°¤Ç¤­¤ë¡Ö¿¼¸ÆµÛ¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸ÆµÛ¤¬¿¼¤¤¤«¡×¤ò¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤­¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ì1¡Í¸ý¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¡¢É¡¤ÇÂ©¤òµÛ¤Ã¤ÆÅÇ¤¯¡Ì2¡Í¼ê¤ÇÉ¡¤ò¤Ä¤Þ¤ß¡ÚÂ©¤ò»ß¤á¤Æ»þ´Ö¤ò·×Â¬¡Û