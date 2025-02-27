ゆりゆさんは婚活パーティーで知り合った、ハイスペ男性のアオイさんと交際中。紆余曲折ありながらも数ヶ月交際を続けていますが、「私の気持ち、伝わらないな～」と感じることも多々……。そんな時に、ゆりゆさんにある人からLINEが！二人の恋愛は一体どうなる!? ハイスペ婚活男性は地雷でした 19話 思い起こせば過去にも女性を下に見ている発言がチラホラ……。会社で男女が険悪なムードになってしま