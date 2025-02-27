犬飼一はうどん屋さんでアルバイトをしている大学生。ある日、好きだった女の子が知らない男の人と歩いてるところに遭遇してしまいます。現実を受け入れられない彼はストーカーのようになってしまい……。 俺はストーカーなんかじゃない 77話 何となくで入ってしまった大学だったため、通う意味が見つからず、休学していたハジメ。そんなハジメの居場所は、アットホームで楽しいバイト先でした。