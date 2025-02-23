赤楚衛ニが主演するドラマ『相続探偵』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第5話が22日に放送され、灰江（赤楚）の前に週刊誌記者・羽毛田香（三浦貴大）が登場。過去に言及する羽毛田に灰江が激怒すると、ネット上には驚きの声が多数寄せられた。【写真】羽毛田（三浦貴大）に掴みかかる灰江（赤楚衛ニ）ドラマ『相続探偵』第5話場面カット灰江は、京都の老舗菓子匠「鳳凰」の大将・百万遍紘一（大河内浩）が残した本物の遺言