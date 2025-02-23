¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¡¢¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥­¡¼¥ëvs¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢0-2¤Ç¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£¥­¡¼¥ë¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï63Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àá¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë´°ÇÔ¤·¤ÆºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¥­¡¼¥ë(¾¡¤ÁÅÀ13)¤Ï¡¢2»î¹ç¤Ö¤êÀèÈ¯¤ÎÄ®Ìî¤¬[3-5-2]¤Î2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°Àá¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¾¡¤Á¤­¤ì¤º8¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿2°Ì¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó(¾¡¤ÁÅÀ47)¤Ï¼çÎÏ¤òµ¯ÍÑ¡£¥·¥Ã¥¯¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä