¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤òÇäµÑ¤·¤ÆÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¡×ÂçÉý¸º±×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¦FMH¡Ë¤Î³ô¤Ïº£¤â¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2·î20Æü¹æ¤Ç¤âÊó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢FMH¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬ÁáÈÕºþ¿·¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Æ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£FMH¤ÎÊÝÍ­¤¹¤ëÇüÂç¡Ê¤Ð¤¯¤À¤¤¡Ë¤ÊÉÔÆ°»º¤â»ëÌî¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤òÇäµÑ¤·¤ÆÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¡×¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¥ì¥ª¥¹¼Ò¡¦Æ£Ìî¼ÒÄ¹2·î7Æü¡¢5¡óÄ¶¤ÎÂç³ô¼ç¤ËÌö¤ê