■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2459) アウン 東証スタンダード (324A) ブッキングＲ 東証グロース (2307) クロスキャト 東証プライム (9432) ＮＴＴ 東証プライム (8058) 三菱商 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4892) サイフューズ 東証グロース (5715) 古河機金 東証プ