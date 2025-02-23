2ÅÙÌÜ¤ÎÃæÅì±óÀ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¤Î¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¤Ë11Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¸åÊý¤òÎ©¤Á²ó¤ë¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½ª»Ïº£¤Ò¤È¤ÄÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤º¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£Ä¾Àþ¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¿­¤Ó¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¯¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏÊý¤Î¥È¥Ã¥×¥Û¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«¤»¤¿¡£11Ãå¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼ºûÀîÍãµ³¼ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥²¡¼¥È¥Ü¡¼¥¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÏ¤¬µ¤¤Ë¤·¤ÆÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£