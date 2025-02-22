[2.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá](¥»¥ó¥È ¥á¥ê¡¼¥º ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¢¨24:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó]ÀèÈ¯GK 30 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ëDF 7 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¥ê¥ÜDF 14 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ö¥ê¡¼DF 35 ¥ä¥ó¡¦¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯MF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹MF 18 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹MF 26 ¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯MF 34 WelingtonFW 19 ¥­¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼FW 20 ¥«¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¹¥ì¥Þ¥ÊFW 33 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°¹µ¤¨GK 1