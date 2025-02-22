½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿?¤Ä¤ä¤ó¤Ä¤ä¤ó?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¡²¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¤ß¤Ã¤³¤µ¤ó¥«¥á¥é¡×¤ÈÂê¤·¡¢15Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤ÎHMV&BOOKS HAKATA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ä¤ä¤ó¤Ä¤ä¤ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¹õ¤Î²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖâÁ¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤²¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤É½¾ð