?ÆüËÜ½é?¤ÎÅ·¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥â¥Ç¥ë¥³¥ó¥Ó¤ÎÆ°²è¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤ë¤µ¤ì¤¿?¥¹¥Æ¡¼¥¸?¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏ¹áÆà¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ªÅ·¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ª¡ª¡ª¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤­¡¢Í¥¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»³ÅÄÍ¥(²­Æì¸©½Ð¿È)¤È¶¦¤Ë40?¤Î¹â¤µ¤òËþµÊ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥È¤ò¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤éµ¯¤­¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¾Ç¤Ã¤¿