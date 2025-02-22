■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2459) アウン 東証スタンダード (4584) キッズバイオ 東証グロース (324A) ブッキングＲ 東証グロース (2307) クロスキャト 東証プライム (9432) ＮＴＴ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4892) サイフューズ 東証グロース (4661) ＯＬＣ