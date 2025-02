JILL by JILL STUARTは2月20日(木)より、「PEACH JOHN(ピーチ・ジョン)」とのコラボコレクション第2弾を発売します。本コレクションはランジェリー1型、ビスチェ1型の全2型をラインアップ。コラボアイテムは、JILL by JILL STUART公式通販サイト、全国の店舗にて販売します。 コラボレーション第2弾が登場 本コレクションはランジェリー1型、ビスチェ1型の全2型をラインアップ。 JILL by JILL STUART公