中島卓偉が9月より、ギター1本を持って全国をまわる<弾き語りツアー「ALL AROUND THE JAPAN」〜Season 3〜>を開催することが発表となった。◆中島卓偉 画像中島卓偉は本日2月22日の地元・福岡公演から、最新アルバム『JAGUAR』を引っ提げての全国9ヵ所ツアー<TAKUI NAKAJIMA LIVE 2025 BRAND NEW JAGUAR TOUR>をスタートさせた。ギター1本を持って全国をまわる弾き語りツアーSeason 3の開催は同公演で発表されたものだ。<ALL