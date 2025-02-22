¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¤ÎÈ«ÃæÍª¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼inÀÅ²¬¡×¤Ç¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤ÎÂå±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¡ÖÂå±é¤Ç±ê¾å¤·¤¿¥³¥í¥Á¥­¤µ¤ó¡ªÃ¯¤è¤ê¤âM-1¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¥¿¥¤¥à¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿È«Ãæ¡£¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì½ç¤Ë±é¼ÔÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¡ºÍ¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï8Ê¬¤Ç¡¢1¿Í¤ÇÌ¡ÃÌ¤·¤¿ÎáÏÂ