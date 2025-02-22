ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼±éµ»¤¹¤ëÍ§Ìî°ì´õ¡á¥½¥¦¥ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢Âè3Æü¤Ï22Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÍ§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¹ç·×242.08ÅÀ¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë3°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ï4°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê3·î¡¦ÊÆ¥Ü¥¹¥È¥ó¡ËÂåÉ½¤ÎÄÛ°æÃ£Ìé¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï234.93ÅÀ¤ÇSP¤«¤é°ì¤Ä¾å¤²¤Æ5°Ì¡£»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥ß