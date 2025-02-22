FANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ê27¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖËÍ¤é¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¤À¤±ËâË¡¤¬»È¤¨¤ë¡×¡ÊÌÚÂ¼¿¿¿Í´ÆÆÄ¡¢¸ø³«Ãæ¡Ë¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê52¡Ë¤¬24Ç¯3·îËö¤Î°úÂà¤òÁ°¤Ë¸¶ºî¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¡£18ºÐ¤Î4¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ºî¤Ç¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä½éÅÐÃÅ¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÏ¯ÆÉ·à¤Ç½ñ¤­²¼¤í¤·¤Æ¤«¤é²¿ÅÙ¤â¾å±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆîË¼Áí¤ò»×¤¤¤Ê