櫻坂46が、4月30日に2ndアルバム『Addiction』を発売する。 (関連:FRUITS ZIPPER、乃木坂46、超ときめき♡宣伝部、AKB48……最もストリーミングに強いアイドルグループは?) 櫻坂46のアルバムリリースは、1stアルバム『As you know?』以来約3年ぶりとなる。あわせて、ティザー映像も公開された。 初回生産限定盤 TYPE-Aには、昨年6月に開催した『4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on