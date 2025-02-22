¥Ð¥Ï¥Þ¤ÎÅç¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ë¥å¡¼¥°¥ì¥ó¡×¤Î»Ä³¼/Judy Fortenberry¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ±§Ãè´ë¶È¥Ö¥ë¡¼¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤Î¥Î¡¼¥º¥³¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿µðÂç¤Ê»Ä³¼¤¬¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤ÎÅç¹ñ¥Ð¥Ï¥Þ¤ò¹½À®¤¹¤ëÅç¤Î°ì¤Ä¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¡£Åç¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¤½£¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÆ±¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹£Ø¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë»Ä³¼¤¬Ç³¤¨¤Ê¤¬¤é¥É¥¤¥Ä¾å¶õ¤ò²£ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤é¤·¤­ÊªÂÎ¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÍî²¼¤·¤¿²ÄÇ½